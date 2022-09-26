面对妇女领头抗议浪潮 伊朗矢言「绝不宽贷」

（法新社巴黎25日电） 伊朗司法总监艾杰今天警告，对于因库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）遭「宗教警察」羁押后死亡所引发撼动全国的动乱浪潮，当局对带头煽动者「绝不宽贷」。

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在9个晚上爆发示威和街头冲突后，艾杰（Gholam Hossein Mohseni Ejei）呼应极端保守派总统莱希（Ebrahim Raisi）更早之前的评论，做出上述强硬表态。

据官方统计，连日来的示威冲突已至少造成41人死亡，其中大部分是抗议者，但也有安全部队成员。人权组织称实际死亡人数更高。

伊朗司法部门的米桑线上（Mizan Online）网站称，艾杰强调对「暴乱」的核心煽动者需要采取果断行动，绝不宽贷。

这场伊朗近3年来最大规模的抗议活动是由女性领导，起因并非典型的政治或经济不满，而是对伊朗伊斯兰共和国基于性别且严格执行的服装规定感到愤怒而引爆。

艾米尼于9月13日被捕，罪名是涉嫌违反佩戴头巾的规定。伊朗也禁止穿着带有破洞的牛仔裤和色彩鲜艳的衣服等。

艾米尼于9月16日于关押期间身亡，引发连夜抗议示威和暴动，至今已有数百名示威者、改革派活动人士和记者被捕。

伊朗将这次动乱归咎于「外国阴谋」。伊朗外交部今天表示，已就伦敦波斯语媒体「怂恿动乱」以及挪威国会议长「没有建设性的评论」，召见英国和挪威两国大使。

伊朗还举办多场大型集会，捍卫头巾和保守价值观，并于今天在首都德黑兰市中心的革命广场举行一场支持政府的集会。

© 2022 AFP