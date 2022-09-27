丹麦外海漏气 疑为北溪2号天然气外泄

（法新社法兰克福26日电） 「北溪2号」天然气管路并未启用，却出现疑为漏气，导致管线内压力下降的情况，丹麦的海事交通当局也于今天通报，他们在波罗的海「北溪2号」附近，发现具「危险性」的天然气外泄。

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丹麦当局在给往来船只的通报提到，外泄发生于丹麦波荷木岛（Bornholm）东南方，「对海上交通来说有危险」、「禁止在通报位置半径5海里内的范围航行」。

北溪2号（Nord Stream 2）管线是从俄罗斯经海底连至德国。德国有关当局表示，北溪2号的管路发现压力下降情况，管路营运商表示外泄是造成压力下降的可能原因。

德国经济部发言人在声明中表示，压力改变的原因「尚待厘清」；管线营运商在声明中表示，因「彻夜出现压力下降，且持续到今天的情况」，他们已将情况通报德国海事当局。

「北溪2号」的发言人利塞克（Ulrich Lissek）告诉法新社，海底管线「有发生漏气的相对可能」。

他说：「管线从未启用，只是在为技术性运转做准备，因此有天然气在内。」

北溪2号与「北溪1号」（Nord Stream 1）平行，原本的目的是想让从俄罗斯经海底管线输送至欧洲的天然气量加倍。北溪2号2021年底竣工，但在俄国2月24日入侵乌克兰前夕，德国就下令搁置不得启用。

德国高度倚赖从俄罗斯进口化石燃料，以满足自身能源需求。俄国减少向欧洲供气后，德国承受巨大压力。

俄罗斯能源巨头「俄罗斯天然气工业公司」（Gazprom）逐步减少「北溪1号」的输气量，到8月底完全断供，理由是西方国家制裁俄国，导致管线必要的维修延迟；德国不接受俄方解释断供原因是技术性问题，坚称俄国是在俄乌战争的紧张局势中，以能源做为武器。

克里姆林宫（Kremlin）先前曾建议，应让「北溪2号」开始运作。克宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）8月时称继续输送天然气，「在技术上是可行的」。

© 2022 AFP