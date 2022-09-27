乌克兰俄占区公投将落幕 西方痛批一场骗局

（法新社莫斯科27日电） 乌克兰境内4个俄罗斯占领区举行加入俄国的公投，今天是最后一个投票日。俄国总统蒲亭表示，莫斯科希望「拯救」这些地区的人民，西方国家领袖则谴责这场公投形同骗局。

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蒲亭（Vladimir Putin）在一场电视转播会议中说：「拯救所有公投地区的人民，是我们整个国家社会关注的焦点。」

若公投结果支持加入俄国，再加上2014年被俄国兼并的克里米亚半岛（Crimea），莫斯科将并吞乌克兰约2成的国土。

俄国可能30日就会正式宣布并吞乌克兰占领区，为7个月俄乌战争进入危险新阶段铺路。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示，公投之后，「从法律、国际法的角度来看，情势将彻底改变，保护那些地区并确保其安全的所有相应结果将随之而来」。

面对俄军最近在乌克兰战场承受屈辱挫败，以及被基辅反攻逼向角落，蒲亭上周起试图加码下注，大谈莫斯科的核子选项，并试图以入俄公投、徵召后备军人等战略，巩固莫斯科易受攻击的阵地。

西方盟邦则继续坚定支持乌克兰。法国外交部长柯隆纳（Catherine Colonna）今天成为另一名造访基辅的外国高官。她表示，法国坚决「支持乌克兰及其主权和领土完整性」。

前俄国总统、现任俄罗斯联邦安全会议副主席的麦维德夫（Dmitry Medvedev）今天毫不含糊地升高对乌克兰发动核攻击的可能性。

他说：「设想一下，俄罗斯被逼到要使用最令人生畏的武器去对付乌克兰政权，那个政权干出危及我国生存的大规模侵略行径。即便在这种情况下，我相信北大西洋公约组织（NATO）也不会直接干预这场冲突。」

美国认为，克宫大谈核武，是一种恐吓战术。国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）25日回应蒲亭上周的核武威胁时，告诉美国国家广播公司（NBC），如果莫斯科真的在乌克兰战争中使用核武，俄国将付出高昂代价。

乌克兰战争持续受到全球关注，因为它导致粮食、能源奇缺并涨价，引发冲击各地生活成本的通货膨胀，还导致全球不平等扩大，核战说法只是让人更加忧心。

© 2022 AFP