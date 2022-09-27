乌克兰4区入俄公投将结束投票

（法新社基辅27日电） 克里姆林宫扶植的当局在乌克兰4个大半受到俄军控制的地区，举行加入俄罗斯联邦的公投，预计今天结束投票。莫斯科动用核武来守住战果的威胁正步步进逼。

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这次投票提高俄罗斯7个月来侵略乌克兰的赌注，基辅（Kyiv）及其盟友谴责公投是骗局，并称西方永远不会承认投票结果。

俄军这个月在乌克兰东部和南部遭逢严重挫败，观察家表示，这促使俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）匆忙举行公投，以巩固莫斯科在当地的权威。

蒲亭表示，俄国将动用任何与一切可用手段来捍卫自身领土，暗指并吞4地后，莫斯科可能部署战略核武，来击退乌克兰收复国土的企图。

蒲亭也宣布莫斯科将徵召30万后备军人。但此举引发抗议，并促使担心被派到乌克兰的俄罗斯男性逃到邻国。

乌克兰4个俄占区在23日开始投票前几天，才宣布要举行公投。这4地分别为乌东的顿内茨克（Donetsk）和卢甘斯克（Luhansk），以及乌南的赫松（Kherson）和札波罗热（Zaporizhzhia）。

卢甘斯克州战前人口210万，有3侧与俄罗斯接壤，与邻近的顿内茨克州共同组成顿巴斯（Donbas）工业带。乌克兰当局评估，主要讲俄语的卢甘斯克州约98%土地受俄国控制，在公投4地中的比例最高。

顿内茨克州战前人口410万，地处顿巴斯地区的矿业和钢铁基地。当地居民主要讲俄语，大约一半的土地自2014年起即落入莫斯科支持的分离主义份子之手。

顿内茨克州毗邻黑海（Black Sea），州内港口城市马立波（Mariupol）在俄军入侵后不久经历残忍围城战，整座城市化为瓦砾。乌克兰当局表示，顿内茨克州现有2/3土地在俄国控制下。

札波罗热州也与黑海相邻，战前人口约160万人，该州在第聂伯河（Dnieper River）河畔有座欧洲最大核电厂。据估计，目前札波罗热州有63%受俄国控制，在公投4地的比例最低。州内大城札波罗热市仍在乌克兰手中，但莫斯科控制该州主要港口伯德扬斯克（Berdyansk）。

赫松州位于公投4地的最西侧，是俄军开始入侵后最先沦陷的乌克兰区域之一。当地战前人口100万，是乌克兰重要农业区，被第聂伯河一分为二。根据乌克兰当局评估，赫松州目前约83%的土地受俄国控制。

赫松州是通往克里米亚半岛（Crimea）的门户，原属乌克兰的克里米亚在2014年被莫斯科并吞。

© 2022 AFP