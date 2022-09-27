俄国动员令引发车潮涌入免签乔治亚

（法新社乔治亚卡兹贝基26日电） 俄罗斯颁布军事动员令以加强对乌克兰的战事后，数以千计俄罗斯男性大举逃亡躲避徵召，尼基塔（Nikita）也是其中之一。他在车潮中塞了两天，终于抵达乔治亚。

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这是俄罗斯今年2月入侵乌克兰以来引发的最新一波逃亡潮，这次服役年龄男性纷纷涌入这个高加索国家，长长车龙达20公里，有些人骑着自行车，甚至有人徒步好几公里到达边境关卡。

23岁的尼基塔在卡兹贝基（Kazbegi）边境通行站乔治亚这侧的外面告诉法新社记者：「我别无选择，只能逃离俄国。究竟为何我必须被卷入这场疯狂的战争？我不想当炮灰，我不想当谋杀犯。」

他和法新社其他大多数采访对象一样，婉拒透露姓氏，避免受到报复。

38岁的丹尼斯（Denis）表示：「我们的总统想要我们所有人卷入这场自相残杀的战争，他的宣战完全不合法。」

他带着悲伤的笑容说：「我想要逃亡。对我而言，我不是来乔治亚度假，而是来移民。」

32岁的产品经理苏达科夫（Alexander Sudakov）说，过去20年活在俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）越来越极权的统治之下，「这次动员令是（压垮我的）最后一根稻草」。

他说：「乌克兰人是我们的兄弟，我不懂自己怎么能去那里杀死他们，或被他们杀死」。

苏达科夫表示，乔治亚是俄国人逃避徵兵的首选，因为俄国人可以免签入境乔治亚并停留1年。

他表示，一旦留在故乡圣彼得堡的妻子和儿子过来与他团聚后，他就会前往欧盟国家寻求庇护。

根据乔治亚6月统计数据，在俄国入侵乌克兰的头4个月期间，有近5万俄国人逃往乔治亚。同期间有约4万人逃往另一个允许俄国人免签入境的国家亚美尼亚。

俄国当局26日首次承认，有大批人潮向境外移动。

与乔治亚接壤俄国边区的官员表示，「私人车辆严重堵塞道路…大约有2300辆」等着通过边境检查哨。当局呼吁民众不要往乔治亚方向移动。

地方官员还说，驶往检查哨的车辆行进出现困难，已部署额外人力支援。

不过尼基塔表示，车辆拥堵都是因为「无法无天的收贿行为」。

他指出，警方会间歇性停止车辆通行，造成人为的车辆堵塞，「来从迫切想离境的人身上榨钱」。

他说：「现在前往乔治亚边境，20公里的路要开上3天，但如果你贿赂警察，可能只要花上几小时，他们还会护送你到边境。」他并表示，据知有人花上数百美元。

苏达科夫则说，他已经付给警察1200美元，但依旧花了30小时才抵达乔治亚边境。

尼基塔表示，俄国人大量移民潮似乎才刚开始。「数以百万人将会逃亡，没有人想要参加这场战争－即使是那些被政府宣传洗脑、希望俄国再次成为后苏联时期主宰者的人也一样。」

32岁的伊戈尔（Igor）就是这一类人。他说：「我是一名爱国者，我支持蒲亭还有在乌克兰的特别军事行动。但就个人而言，我不能上战场，因为我是一家之主，而且我还有该死的贷款。」

他表示，他将从乔治亚替一家俄国IT公司远端工作，但当护照在6个月内到期后，就会被迫返回俄国。「至少我还能活6个月，直到（明年）3月，这是我目前仅能确定的。」

© 2022 AFP