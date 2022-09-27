孟加拉渡轮翻覆 增至61死

（法新社孟加拉波达27日电） 孟加拉一艘超载朝圣信徒的船只25日翻船，警方表示，救难人员与海军潜水员今天寻获10具遗体，使得死亡总数来到61人，同时还有数人下落不明，让家属焦急等候。

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这是南亚国家孟加拉数年来最多人死亡的事故，地点在北部波达镇（Boda）附近。孟加拉境内河川纵横交错，老旧船只超载情形普遍。 当局表示至少17名孩童死亡，影像画面显示，有些死者不过4岁左右。

这艘小船在驶往一座香火鼎盛的神庙途中翻覆，岸上群众看到纷纷尖叫，惊恐画面被人们用手机捕捉下来。

波达警长罗伊（Sujay Kumar Roy）表示，消防人员、海军潜水员与村民组成救难队，持续在戈罗多亚河（Karotoa River）翻船地点的下游数英里处搜救。

根据警方，这艘船上载有大约90名乘客，其中约50人是朝圣者，准备前往一座有好几世纪历史的印度教神庙参加大型庆典。

警督拉查克（Abdur Razzaque）说，至少30名死者为女性。

数十名家属今天仍挤在岸边等候失踪亲人，不过多数家属在当局交还遗体后已经离去。

一名焦急的家属强德拉（Bikash Chandra）昨晚表示：「我家里3个女生在翻船后失踪，早上10时左右，我们发现稍早获救的一人，但我找不到另外两个。」

当地警长胡达（Sirajul Huda）昨天表示，搭上这艘船的人数是允许上限的3倍，「船夫要求一些人下船来减轻重量，但没人听进去」。

Channel 24电视台播出的手机影像显示，这艘超载的船只突然翻覆，乘客纷纷掉进泥黄色的河水中，岸上数十人看到后开始尖叫，当时天气平静无风。

去年12月，孟加拉南部一艘3层楼高、载满乘客的渡轮起火燃烧，造成约40人死亡。

2020年6月，首都达卡（Dhaka）一艘渡轮与另一艘船相撞后沉没，至少32人殒命。

2015年，首都西侧一条河流有一艘超载船只与货船相撞，夺走至少78人性命。

© 2022 AFP