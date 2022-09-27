布林肯吁巴基斯坦向中国寻求减免债务

（法新社华盛顿26日电） 巴基斯坦近来遭受洪水肆虐，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天呼吁巴基斯坦寻求关系密切的伙伴中国减免债务。

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随着巴基斯坦洪水退去，布林肯承诺美国将大力支持巴基斯坦。洪水淹没巴基斯坦1/3的土地，约相当于英国领土的面积。

布林肯在华府与巴基斯坦外交部长札达里（Bilawal Bhutto Zardari）会谈后说：「我们要传达一个简单的讯息。就跟过去的天灾一样，我们会向巴基斯坦提供支持，期待重建家园。」

布林肯说：「我也敦促我们的同伴就债务减免和重组等一些重要问题，与中国进行接触，好让巴基斯坦能够更快从洪灾中恢复过来。」

中国是巴基斯坦的重要经济和政治伙伴，正在推动价值540亿美元的「经济走廊」，将建设基础设施，并让中国接通印度洋，不过中国的利益也面临来自分离主义分子的攻击。

约1600人在巴基斯坦洪水中丧生，其中1/3是儿童，超过700万人流离失所，人们担心这种严重的灾害会因气候变迁而变得更加普遍。

美国已为巴基斯坦提供5600万美元的人道主义援助，派出17架载满物资的飞机，并承诺提供长期支持。

© 2022 AFP