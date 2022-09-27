攻顶世界第8高峰后出意外 知名美滑雪登山家失踪

（法新社加德满都27日电） 官员和活动筹办方今天说，知名美国滑雪登山家尼尔森（Hilaree Nelson）昨天在尼泊尔喜马拉雅山脉马纳斯鲁峰失踪。同日同峰发生一场雪崩，造成一名尼泊尔登山客身亡。

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尼尔森昨天与男友莫里森（Jim Morrison）成功登顶世界第8高峰马纳斯鲁峰（Manaslu）后滑雪下山。筹办这场活动的香格里拉尼泊尔登山旅行社（Shangri-La Nepal Trek）负责人吉米尔（Jiban Ghimire）告诉法新社：「她昨天登顶后不久，下山时发生意外，我们正尝试厘清状况。」

尼泊尔政府观光部门表示，这座8163公尺高峰的第3与第4营地之间昨天发生雪崩，造成一名尼泊尔登山客丧命，另有10多人受伤。这是尼泊尔今年秋天登山季首起确认死亡案例。

今年有404名付费登山客尝试攻顶马纳斯鲁峰，雨雪不断是他们持续面临的挑战。天候恶劣也阻碍搜救行动，昨天直升机就因为天候不佳无法飞行。

吉米尔表示，今天天气好转，有一架直升机前往尼尔森出事地点。他还说，安全抵达基地营的莫里森，目前正在陪同搜救队员。

49岁的尼尔森生涯横跨20年，在赞助商The North Face官网的个人介绍中，形容她是「同世代成绩最丰硕的滑雪登山家」。

2012年，尼尔森成为首位女性在24小时内成功攻顶世界最高峰圣母峰（Everest）和毗连的世界第4高峰洛兹峰（Lhotse）。

6年后尼尔森再度攀上洛兹峰，并且首次从峰顶滑雪下山，这项壮举让她抱回国家地理年度冒险家奖（National Geographic Adventurer of the Year）。

© 2022 AFP