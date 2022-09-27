海地人道灾难已陷「绝望」境地

（法新社纽约联合国总部26日电） 官员们今天向联合国安全理事会描述海地的「人道灾难」，因为在暴力事件持续两周，联合国粮仓遭攻击后，海地的状况来到了「新的绝望程度」。

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9月11日海地总理亨利（Ariel Henry）宣布上调燃油价格以来，这个原就不稳定的国家爆发示威和劫掠。

联合国秘书长海地事务特别代表拉莱姆（Helen La Lime）在安理会紧急会议上说：「经济危机、帮派危机和政治危机已经融合成一场人道主义灾难。」

「在当前一轮内乱之前，约490万海地人处于人道需求状态。仅在过去两周内，对世界粮食计划署（WFP）的攻击就导致损失约2000公吨、价值接近500万美元的粮食援助，那原本可以在下个月支持多达20万名最脆弱的海地人。」

拉莱姆还说，位于维勒克斯（Varreux）的加油站被犯罪帮派封锁，处于「围城状态」已经1个多星期。燃料短缺影响了整个国家的运作能力，包括导致医院关闭。

世界粮食计划署副执行主任古亚尼瑞（Valerie Guarnieri）对海地危机表示遗憾。

她告诉安理会：「与我们希望和梦想的进展不同，今天海地的局势可悲地达到了新的绝望程度。」她并指出，在不到1年的时间内，基本食品价格上涨了52%。

她还说，这种不稳定状态使得在当地实施援助计画既困难又危险，特别是因为2022年飓风季储备物资的仓库遭到劫掠。

© 2022 AFP