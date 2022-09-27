疑为骇客者称已删澳星外泄个资 不再索取赎金

（法新社雪梨27日电） 澳洲澳星通讯公司（Optus）因遭大规模侵骇，今天再次受到政府指责。同时据信是骇客使用的一个匿名帐号表示，窃取的资料已删除，索取100万美元赎金的要求也已撤消。

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新加坡电信公司（Singapore Telecoms）旗下的澳星通讯是澳洲第2大手机网路营运商，上周表示，已有多达1000万名客户的个资遭到盗取，包括住址以及驾照和护照号码，成为澳洲最大个资外泄事件之一。

一个在线上论坛出现的帐号optusdata曾扬言，除非接获价值100万美元的加密货币作为赎金，否则将逐日公布1万名澳星用户的个资。

然而这个帐号持有人今天贴文说，由于「十目所视」，他们已删除窃取的个资并撤消勒赎要求，同时对已外泄1万200人的个资表示歉意。

澳星和澳洲联邦警署（Australian Federal Police）不愿说明，帐号optusdata持有人是否就是个资窃取者。澳洲联邦警署正与美国联邦调查局（FBI）等境外执法机构携手调查这起网路攻击案。

澳洲联邦政府将此次事件归咎于澳星通讯，强调将彻底修改隐私保护规定并提高罚金，同时指澳星「实际上打开了方便之门」，使骇客得以窃取个资。 澳星执行长罗丝玛林（Kelly Bayer Rosmarin）表示，此事引发了「许多错误消息」，澳星对个资保护的态度认真。

她对澳洲广播公司电台（ABC Radio）说：「在警方要求下，我们不得谈论太多，只能告诉大家…我们已将个资加密，我们有许多保护措施。」

她并说，多数用户都了解，「我们并不是问题的症结」，澳星并未蓄意使用户个资暴露在风险下。

资安研究员和作家柯克（Jeremy Kirk）自称接触过可能的骇客，他推文表示，骇客何以改变心意不得而知，但「这并未使任何曝险者的风险改变」。

文中说：「澳星的用户个资已失窃，我们不能信任这个人，我们不应放松警觉性。」

© 2022 AFP