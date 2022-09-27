蒲亭动员令后 联合国：约2377名示威者被捕

（法新社莫斯科26日电） 联合国人权事务高级专员公署（OHCHR）发言人夏姆达萨尼（Ravina Shamdasani）今天针对俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）下达动员令不到一周内就发生多达近2400起逮捕事件的可信报告，发出警讯。

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夏姆达萨尼在日内瓦告诉记者：「我们对为数众多人据报已遭逮捕深感不安。」

俄罗斯当局打压不满乌克兰战争声浪，自从这场冲突于2月爆发以来，已有数以千计抗议人士被捕。

蒲亭升级对乌克兰战争，21日宣布局部军事动员以来，被捕人数更急速飙升。

夏姆达萨尼表示，据可信报告，俄罗斯全国各地「约有2377名示威者已遭逮捕…并不清楚仍有多少人续被拘留」。

警察观察团体OVD-Info于24日表示，32个城��共有至少726人遭到拘留，其中近半发生在莫斯科。 夏姆达萨尼则特别提到隶属俄罗斯联邦的南部达吉斯坦共和国（Dagestan）两天抗议期间爆发警民冲突，「据报有数十人被捕」。 达吉斯坦位在北高加索，以穆斯林人口为主。俄罗斯独立媒体根据死亡通告统计显示，阵亡在乌克兰战场的达吉斯坦男性人数高于俄罗斯其他地方。 夏姆达萨尼强调，只因行使和平集会和言论自由权而被捕，这构成任意剥夺自由，「我们呼吁立即释放所有遭到任意拘留人士，并呼吁有关当局遵守国际义务，尊重并且确保人民有言论自由和和平集会的权利」。

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