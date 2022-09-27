蒲亭：俄今年谷物收成创纪录 徵兵对象包括农民

（法新社莫斯科27日电） 俄罗斯总蒲亭今天表示，俄国2022年谷物收成量可望刷新纪录，徵兵对象也包括农民。他暗示农民从军为明年收成构成进一步潜在风险，并指责西方制裁阻碍谷物出口，特别是对贫国的出口。

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蒲亭在透过电视转播的农业会议上说，「初步估计的（2022年）谷物收成量已有1亿5000万公吨，包括大约1亿公吨小麦，这将是俄国的历史性纪录」；目前「已收割的谷物达到1亿3870万公吨」。

俄罗斯数周来指控西方国家阻碍俄国农产品出口，坚称此一情况为全球粮食安全制造了风险。蒲亭说：「很遗憾，我们的谷物和肥料在国外运送依然…困难。」

他并说：「对俄制裁恐怕会导致情况进一步恶化成全球粮食危机。」他表示，恢复出口的乌克兰谷物主要流向欧洲国家，而不是较贫穷国家。 俄国是全球最大小麦出口国，秋季是农忙季节，此时农民必须为来年收成的冬麦播种，同时收割大豆和葵花子。今年因降雨关系，冬季谷物播种已大幅延后。

蒲亭在会中说：「我也要告诉区域行政首长和农业企业负责人，为配合局部动员，农业工作人口也将应召入伍。他们的家人必须获得资助，我要求你们特别关注这个问题。」

俄国21日为乌克兰战事下达二战以来首次公开动员令，造成适龄男性大举涌向边界以求出境，全体人民也感到不安。

© 2022 AFP