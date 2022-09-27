飓风伊恩进逼 古巴多省、佛州全州紧急状态

（法新社哈瓦那26日电） 飓风伊恩（Hurricane Ian）威力迅速增强，古巴今天针对多省宣布紧急状态，美国佛州则是全州进入紧急状态，严加因应伊恩来袭。

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当局表示，古巴西部皮那德瑞奥省（Pinar Del Rio）约5万居民已撤至安全处，其中6000人安置在政府避难所，其余则暂住亲友家。

美国国家飓风中心（NHC）警告说，伊恩正在加剧，可能在今晚和明晨经过古巴西部。

飓风中心说：「最大持续风速接近每小时155公里，阵风更大。」根据沙费尔-辛浦森制（Saffir-Simpson scale, 飓风强度）的5个等级，伊恩是规模2级飓风。

国家飓风中心补充说：「隔天预计会迅速加强。」

美国佛州坦帕（Tampa）发布飓风观察警报，州长迪尚特（Ron DeSantis）宣布所有67郡进入紧急状态，由于飓风预计会在28日或29日登陆，官员们正忙着因应。

迪尚特在记者会上表示，伊恩会「带来强风豪雨、暴洪、暴潮，以及佛州墨西哥湾沿岸的龙卷风活动」。

迪尚特并提醒民众要做好停电准备。

总统拜登已批准透过联邦紧急事故管理总署（FEMA），对佛州24郡紧急援助。

© 2022 AFP