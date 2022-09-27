马克宏将对美国是访问 拜登首设国宴款待

（法新社华盛顿26日电） 白宫新闻秘书尚皮耶今天表示，总统拜登将于12月1日在白宫接待法国总统马克宏（Emmanuel Macron），这也是拜登上任以来，首次有外国元首对美国进行国是访问。

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尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在白宫对记者说，这趟访问将「凸显美法关系深厚持久」。

相较于美国总统经常主持与外国领导人的双边会议，国是访问更为隆重且有更多仪式安排。拜登就任总统以来尚未举行国是访问，尚皮耶说，这与COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情有关，很多实体活动都受到影响。

询及白宫为何选择马克宏作为对美国进行国是访问的首位外国元首，尚皮耶说，法国是美国最古老的盟友，「我们非常重视与法国的关系」。

她说，两国之间「有着共同的民主价值观、经济联系以及在国防与安全方面的合作」。

去年，澳洲突然取消与法国的巨额潜舰交易，转而与美国合作打造核动力潜舰舰队，让巴黎和华府之间的关系陷入重大危机。

美国、英国和澳洲去年宣布成立澳英美三方安全伙伴关系（AUKUS），华府认为这是其在亚太地区遏止中国崛起战略布局的一环。

AUKUS协议涉及澳洲单方废弃与法国的柴油潜艇合作协议，转向英、美寻求技术转移核能潜艇技术，让法国政府大为光火，指控澳洲「撒谎」并召回驻美澳大使。

然而，在此之后，紧张局势有所缓和，马克宏成为拜登在欧洲应对俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）入侵乌克兰和协助乌军作战的重要欧洲合作伙伴。

法国总统府消息人士说，拜登夫妇将在白宫接待马克宏伉俪，并举行国宴，这趟国是访问将「凸显两国之间深厚而持久的关系」，包括「在国防和安全领域的密切合作」。

尚皮耶说，拜登和马克宏最近一次碰面是在上周于纽约举行的联合国大会，过去一年半里也多次进行对话。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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