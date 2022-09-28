乌克兰俄占区公投将结束 看蒲亭实现并吞三部曲

（法新社莫斯科27日电） 乌克兰境内4个俄罗斯占领区今天将结束加入俄国的公投，可能使俄国并吞这些区域，基辅及其西方盟邦形容公投是「骗局」。法新社整理俄国国家媒体报导接下来会发生的事如下：

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● 公投结果将迅速出炉

正如国际社会不曾承认俄国2014年并吞乌克兰的克里米亚半岛（Crimea），基辅及其盟邦已宣示不会接受公投结果。然而克里姆林宫亟思营造体面表象，表面上仍遵循合法投票程序。

投票结束后，接下来将进入计票阶段，之后克宫在这4区成立的「选举委员会」将宣布「暂定结果」，预料会在今晚或本周稍晚发生。

● 俄国国会的角色

这4地支持被俄罗斯并吞已是可预料的必然结果。若结果确实如此，俄国国会下议院国家院（State Duma）将通过一项条约，正式将4地并入俄国领土。

俄国国家通讯社塔斯社（TASS）和俄罗斯新闻社（RIA Novosti）上周末引述国会内消息人士报导，国家院今晚可能提出一项兼并法案，并于明天通过。

下议院议长沃洛金（Vyacheslav Volodin）上周表示，他将「支持」这些地区并入俄国，包括乌克兰东部的卢甘斯克（Luhansk）和顿内茨克（Donetsk），以及乌克兰南部的札波罗热（Zaporizhzhia）和赫松（Kherson）。

接着俄国国会上议院联邦院（Federation Council）将通过法案，俄国新闻通讯社表示，这项程序可能于明天或29日完成。

● 蒲亭宣布并吞

根据俄国新闻通讯社，预料总统蒲亭（Vladimir Putin）30日将正式宣布这些乌克兰地区成为俄罗斯的一部分，可能是以蒲亭在克宫对国会成员演说的形式进行，对象可能是国会上院、下院或两院成员。

塔斯社指出，上议院议员已被要求接受3次COVID-19（2019冠状病毒疾病）筛检，以替30日的「重要活动」做准备，这是每个人在克宫见总统的必要条件。

不过蒲亭也可能在30日之前就对外宣布。

2014年，克宫在克里米亚半岛举行入俄公投，仅仅两天后，蒲亭就签署克里米亚并入俄国的条约。当年签署过程是在克宫一场特别仪式进行，之后条约草案才呈交给国会。

© 2022 AFP