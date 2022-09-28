五角大厦：美2021年海外军事行动酿12平民死亡

美国防部：2021年海外军事行动酿12平民死亡（中央社华盛顿27日法新电）根据美国国防部今天发布的报告，美军必须为2021年在阿富汗执行任务时，非蓄意酿成的12名平民死亡负责。

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报告显示，五角大厦「估计，美国2021年的军事行动导致大约12名平民丧生，大约5名平民受伤」。美国国会从2018年起要求军方每年提交相关报告，其中部分列为机密。

根据报告公开部分，上述所有平民死亡事件都发生在阿富汗。

五角大厦已经承认，美国2021年8月从阿富汗仓皇撤军期间，必须为同一家庭的10名成员丧生负责，其中包括7名儿童。

公开文件指出，一人死于1月8日美军在赫拉特（Herat）的空袭行动，另一人死于8月11日在坎达哈（Kandahar）的战事；美军1月18日在坎达哈的行动也导致2名平民受伤。

此外，美军也承认1月1日在索马利亚库约巴罗（Qunyo Barrow）执行攻击任务时，造成3名平民受伤。

五角大厦也重新估算2018年至2020年的统计数字，确认有10人死亡和18人受伤，全都发生在叙利亚。

非政府组织定期汇整的评估报告显示，美军在冲突地区发动空袭造成的伤亡人数更多。

追踪并罗列全球空袭死难平民的非政府组织Airwars在5月发布的年度报告中估计，美军光是在叙利亚执行任务时，就酿成15至27名平民丧生。

在数度发生严重损害军方声誉的致命错误后，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）2022年1月敦促美军采取更多措施，避免空袭行动造成平民伤亡。

奥斯汀在给军方指挥链的备忘录中指出，保护平民是一项「战略和道德要求」。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

© 2022 AFP