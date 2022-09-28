俄乌战争重创经济 欧银下修明年前苏联集团成长

（法新社伦敦28日电） 欧洲复兴开发银行（EBRD）今天表示，俄罗斯入侵乌克兰引发通膨飙涨和天然气供应萎缩，将重创前苏联集团明年的经济成长。

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欧洲复兴开发银行（The European Bank for Reconstruction and Development, EBRD）成立于1991年，总部位于伦敦，主要目的在协助前苏联集团国家转型为自由市场经济，彼时迄今已纳入中东和北非国家。

欧洲复兴开发银行今天下修2023年区域经济成长预估，由之前预估的4.7%，调降至3%，其中乌克兰经济复苏较预期疲软。

欧洲复兴开发银行首席经济学家贾沃西克（Beata Javorcik）告诉法新社，能源价格高涨、乌克兰战争、通膨，以及西欧成长料减速等不利因素，让明年的经济前景更加黯淡。

尽管如此，欧洲复兴开发银行上调今年区域经济成长预估，由之前预估的1.1%，上修至2.3%，主要受惠于疫情后强劲的消费者支出。

然而，不少区域国家的能源需求仍高度仰赖天然气，欧洲复兴开发银行对此仍感忧心。

贾沃西克指出，随着时序迈向冬季，俄乌战争带来的经济代价日益明显。

莫斯科2月入侵乌克兰后、国际油价、天然气和粮食价格失控，导致今年全球通膨飙升。

欧洲复兴开发银行投资的区域7月通膨攀抵16.5%，创1998年以来最高。

欧洲复兴开发银行预测乌克兰经济今年萎缩30%，和之前预估一样，同时预测乌克兰明年经济将反弹成长8%。

欧洲复兴开发银行今年5月时预估乌克兰明年经济将反弹成长25%。欧洲复兴开发银行表示，那是因为该行之前预期乌克兰重建工作将展开。

© 2022 AFP