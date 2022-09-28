沙乌地政府改组 王储穆罕默德．沙尔曼接任总理

（法新社利雅德27日电） 沙乌地阿拉伯今天在政府改组中宣布，大权在握的王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）获任为总理。在沙国，总理的职位传统上是由国王出任。

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法新社报导，分析家表示，穆罕默德．沙尔曼多年前即被视为是沙国的实际统治者，如今等于是正式确定了他长久以来所握有的权力。

据国王沙尔曼（King Salman）刊在沙乌地新闻社（SPA）的王室命令，其他内政、外交和能源等重要部会首长维持不变。

国王沙尔曼自2015年起统治这个全球最大的石油出口国，但近年来健康情况一直引发外界议论，2017年甚至传出他有意退位，将王位传给穆罕默德．沙尔曼，但遭王室出面否认。

86岁的沙尔曼今年已两度入院治疗，最近一次是在5月住院1周进行结肠镜等检查。

而上月刚满37岁的穆罕默德．沙尔曼，于父亲2015年刚登基时拿到国防部长这个要职，是他巩固权力的关键一步。

担任防长期间，他监督沙国在叶门的军事行动，确保沙国率领的军事联盟支援获国际社会承认的叶门政府，一起对抗有伊朗撑腰的什叶派青年运动（Huthi）叛军。

穆罕默德．沙尔曼同时因为「沙乌地愿景2030」（Saudi Vision 2030）改革计画，成为众所周知的人物。

变革包括允许女性开车、取消商业戏院禁令、开放外来旅客入境观光、限缩宗教警察的权力、广邀流行歌手赴沙国开唱并举办重量级拳击赛等。

但除了这些革新作为，穆罕默德．沙尔曼将异议者关进监狱，2017年还以反腐为名巩固权力，将约200名王子及企业界人士拘押在首都利雅德（Riyadh）的丽思卡尔顿饭店（Ritz-Carlton Hotel），引发批评。

2018年，沙乌地知名异议记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）在沙国驻伊斯坦堡领事馆遭沙国特务杀害，让穆罕默德．沙尔曼更加声名狼藉。

尽管如此，俄罗斯入侵乌克兰导致能源价格飙涨的情况下，促使部分西方领袖一改对沙国的态度，纷纷前往沙国要求增产石油。就连曾矢言要让沙国成为国际舞台上的「贱民」的美国总统拜登（Joe Biden），7月也前往沙乌地访问寻求提升石油供应。

上周末，德国总理萧兹（Olaf Scholz）成为最近一位访问这个中东王国的重要领袖。（译者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

© 2022 AFP