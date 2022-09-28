消失的保加利亚人 年轻人幻灭宁愿漂泊

（法新社保加利亚加布罗沃28日电） 走廊空荡荡、婴儿小床上仅8名宝宝。保加利亚中部城镇加布罗沃产科病房景象是该国出生率急剧滑落的写照。政治危机让年轻人幻灭而漂离，再次大选也无法带来希望。

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68岁小儿科医师卡姆布罗瓦（Bistra Kamburova）告诉法新社：「这一带育龄人口所剩无几，年轻人漂泊大城��或到海外谋生。」

蜷曲巴尔干山脉山脚下的加布罗沃（Gabrovo）是欧洲联盟穷国保加利亚人口衰减的写照。

蓬勃的工业曾为加布罗沃赢得「保加利亚的曼彻斯特」（Bulgarian Manchester）称号，但是今天只剩1985年一半人口。

然而，如此境况其实是保加利亚各地常态。

贪腐和连串政治危机让人看不到前景，理想破灭的年轻人离开故土。10月2日大选是保加利亚过去18个月以来的第4次。

分析预测，这场选举只会重演产生分崩离析的国会，不会有政党能够拼凑出强有力联盟主导国政。

保加利亚人口10年内少了1/10，成为举世人口缩水最快国家之一。1989年有近900万人口，现在却只有652万人，而且其中1/4年逾65岁。

共产主义时代的工业城加布罗沃雇用数以千计劳工，后来工厂破产或因私有化而没落。现在名列全国生育率最低地区，几乎杳无人迹的「鬼村」最多。

小儿科医师卡姆布罗瓦说：「我1985年开始在这里执业，当时新生婴儿数还很高，每年约有1000个。」她膝下两名成年儿子早已离开老家。

加布罗沃州去年只有263名新生儿，全靠精神矍铄的卡姆布罗瓦照顾，尽管她早就过了退休年龄，还是得为了「少得可怜的薪水」而继续撑持。

助产士瓦巴诺娃（Mariana Varbanova）说：「原因很简单，没有工作、没有年轻人、没有婴儿。」

尽管从保加利亚于2007年加入欧盟后，布鲁塞尔在发展、交通和观光上提供援助，加布罗沃需要的工人还是越来越少。

首都索菲亚的市场经济研究所（Institute for Market Economy）分析师尼科洛夫（Adrian Nikolov）告诉法新社：「逆转人口趋势需要时间。」

距加布罗沃约25公里的17世纪村落柴雅（Zaya）风景如画，当地却只住了35个人，本地人之外，还聚集了来自法国、英国、比利时、俄罗斯、义大利和其他国家的退休人士。低廉生活费吸引他们落脚于此。

当地不设投票所，村子里唯一的杂货店因没有顾客上门，数年前已经关门大吉。77岁退休电工克瑞史蒂夫（Marin Krastev）每周一次充当司机，载着另外3位邻居老太太一起前往最近商店采购。

为了照亮暮年生活，这群老人夏季期间加入称为「出租孙子」（Grandchildren for Rent）的医疗计画，参与计画的年轻人来到柴雅体验村居生活。

柴雅村文化中心75岁主席波内娃（Boyana Boneva）笑着说：「兔子，还有自己种的蕃茄和胡椒，让他们过得可快活了。」

© 2022 AFP