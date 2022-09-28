艾米尼之死掀抗议潮 伊朗警方誓言倾全力对付

（法新社巴黎28日电） 伊朗22岁女子艾米尼命丧警方拘留期间，近2周来引发各地抗议不休，伊朗警方今天警告，他们将全力对抗这波妇女主导的抗议活动。

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22岁库德族女性艾米尼（Mahsa Amini）被控违反伊朗严格的头巾装束规定，在首都德黑兰遭警方逮捕而在拘禁期间死亡，引发各地示威抗议，迄今已有数十人死亡。

根据海外的反对派媒体报导，尽管伊朗当局下令断网，阻挠民众集会，以及避免镇压抗议的影像外流，这波抗议昨天进入第12个晚上。

从纽约到伊斯坦堡等城市也响应，举行集会抗议，妇女焚烧她们的头巾，还象徵性剪下头发，以抗议艾米尼之死和严格的装束规定。

总部设于布拉格的获美国资助波斯语电台法达电台（Radio Farda）前夜转传影片，影片中可以看到穿黑色防弹衣的镇暴警察在德黑兰艾柯巴坦镇（Ekbatan）朝着公寓的窗户开枪射击。

法斯通讯社（Fars news agency）引述警方指挥官说：「伊朗伊斯兰共和国的敌人和部分暴徒今天假借各种理由，企图破坏国家秩序、安全和安定。」

「警方将倾全力对抗反革命和恶意分子的阴谋，坚定对付那些在国内各地破坏公共秩序和安全的人。」

就在警方发表这项声明前数小时，联合国（UN）才表示，联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）呼吁伊朗总统莱希（Ebrahim Raisi）不要以过度的武力对付抗议者。

© 2022 AFP