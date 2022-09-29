俄将并吞乌克兰领土 UN秘书长、美国务卿谴责

（法新社纽约联合国总部/华盛顿29日电） 联合国（UN）秘书长古特瑞斯今天谴责俄罗斯计划宣布纳入在乌克兰占领的土地，美国国务卿布林肯也指控俄国假借入俄公投来「掠夺土地」。

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俄国2月24日发动侵略后，近来在部分掌控的乌克兰赫松（Kherson）、卢甘斯克（Luhansk）、顿内茨克（Donetsk）、札波罗热（Zaporizhzhia）4州发起是否脱离乌克兰并加入俄国的为期5天公投，公投9月27日落幕，莫斯科扶植的4个政府完成计票后都称选举胜利。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）明天将在克里姆林宫举行签署仪式，将俄罗斯掌控的乌克兰4州领土正式纳入版图。

古特瑞斯（Antonio Guterres）今天形容俄国并入乌克兰领土，将使情势「危险升级」，且「不见容于现代世界」。

他在声明中说：「任何推行并入乌克兰顿内茨克、卢甘斯克、赫松、札波罗热地区的决定，都不具备法定价值且应受谴责，不应被接受。」

古特瑞斯还说，基于使用武力来并吞一国领土的行为，违反了联合国宪章和国际法。

他表示，俄罗斯是在俄军占领下的战争期间，以及乌克兰本身的宪法架构外，于俄占区举行备受批评的公投，「不能被称为真正的民意表现」。

古特瑞斯说：「俄罗斯联邦是安全理事会（Security Council）5个常任理事国之一，肩负尊重联合国宪章的特殊义务。」

「俄国做出继续行动的任何决定，将进一步危及和平前景。」

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）也发布声明表示：「克宫的假公投无法掩饰形同掠夺乌克兰土地的深层企图。」

「俄国代理人主导的这场表演不具合法性且违反国际法，且公然轻蔑国际和平与安全的原则。」

布林肯并重申，美国「现在与未来永不承认这些假公投的合法性或结果，或俄国声称并入乌克兰领土的作为」。

© 2022 AFP