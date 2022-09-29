北溪管线疑遭人为破坏后 芬兰提升基础建设维安

（法新社赫尔辛基29日电） 波罗的海的北溪天然气管线疑遭蓄意破坏而大规模漏气后，芬兰今天表示，将加强关键基础建设的维安措施。

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芬兰财政部长萨里科（Annika Saarikko）告诉记者：「我国下令政府所有机构做好准备，并提升多种关键基础建设的安全措施。」这些关键建设包括供电和供水网络。

萨里科解释，当局尤其注意作为芬兰工业重要天然气来源的「波罗的海连接管」（Baltic Connector），负责该管线的芬兰国有公司Gasgrid已提升戒备层级、加强安全措施。

萨里科指出，在当前状况下，目前并无芬兰面临「特定威胁」的消息。

邻国瑞典的3座核电厂中，林哈尔斯（Ringhals）与福斯马克（Forsmark）这两座核电厂已提升警戒层级。

本月26日，将俄罗斯天然气输送到德国的波罗的海（Baltic Sea）北溪1号（Nord Stream 1）和北溪2号（Nord Stream 2）天然气管线，发生2起不明原因爆炸，瑞典和丹麦当局发现3处位置出现漏气。后来瑞典海岸防卫队又发现第4处泄漏点。

天然气外泄事件曝光后，瑞典、丹麦总理和多名欧洲领导人直指漏气事件是蓄意行动所引发。莫斯科否认是爆炸的幕后黑手，美国也反批莫斯科指控华府破坏管线的说法相当「荒谬」。

© 2022 AFP