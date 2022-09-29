印度任命「中国专家」为国防参谋长

（法新社新德里29日电） 中国在军事上的强势武断与日俱增，印度寻求予以抗衡。新德里任命曾在争议的印中边境地区指挥地面部队、有「中国专家」之称的退役将领邱汉担任国防参谋长。

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印度武装部队正进行根本性改革，前任国防参谋长死于直升机坠毁事故将近一年后，这项职位由退役陆军中将邱汉（Anil Chauhan）接替。

印度、中国边境辽阔，时常发生争端，导致两国长期紧张，其中包括2020年在喜马拉亚山区发生的致命冲突。新德里当局就北方邻国沿着边境增加驻军一直谨慎以对。

当地媒体用「中国专家」形容邱汉，他去年退役后就担任印度国安顾问。

国防部昨天深夜透过声明指出，他将出任国防参谋长，「直到发布其他命令」。

退役前，邱汉指挥印度东部前线的地面部队，包含跟中国有争议的大部分边界地区。

印、中两国曾于1962年为了印度东北部阿鲁纳查省（Arunachal Pradesh）爆发过全面战争，中国将当地称为「藏南」并声称拥有全部主权。

3500公里长的未定边界「中印实际控制线」（Line of Actual Control）分隔两国，新德里和北京经常互控对方试图在沿线上的冲突引爆点占据领土。

2020年两国军队在分隔西藏和印度拉达克（Ladakh）的边境沿线发生冲突，造成20名印度军人和至少4名中国军人阵亡，并导致两国关系急转直下。

但在双方对峙2年、军事高层经过10多轮的会谈协商后，两国士兵本月开始从当初引爆冲突的地点附近各自退到后方据点。

北京在印度洋的部署与日俱增，也让新德里当局引以为忧。印度认为印度洋地区无疑地处于自身影响力范围内。

印度和美国都是所谓「四方安全对话」（Quad）成员，这个聚焦印度太平洋地区的安全联盟，目的在于更实质地制衡中国。

邱汉军旅生涯中也曾经派驻争议的克什米尔地区（Kashmir）担任指挥职，还有2019年指挥针对缅甸激进组织进行跨境打击。

© 2022 AFP