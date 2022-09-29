开全球先例 哥伦比亚国会允许议员携宠物上班

（法新社波哥大28日电） 南美洲国家哥伦比亚首开全球先例，允许国会成员携带自家宠物上班，一名参议员在新制上路的第一天，带着爱驹现身国会殿堂。

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参议员巴瑞拉（Alirio Barrera）今天骑着白马前来工作。

巴瑞拉先骑马穿越首都波哥大（Bogota），接着骑着他的骏马进入国会大厅，发表声明说明马匹对于哥国乡村重要性。

巴瑞拉告诉法新社：「这是向与马儿共同生活的农民、男男女女和牧人致敬，向所有在田里工作的人致敬。」他说话时一边用缰绳牵着名为「护照」（Pasaporte）的爱驹。

参议院议长巴瑞拉斯（Roy Barreras）上周宣布新制，当时他的爱犬躺在他的大腿上。巴瑞拉斯说，这使得哥伦比亚国会成为「全球第一个宠物友善」的国会。

对巴瑞拉来说，「我的宠物就是我的爱驹。如果法律适用于一个人，就让它适用于所有人吧」。

不过巴瑞拉骑马上班，也引发若干同僚不满。参议员巴迪亚（Andrea Padilla）批评这是「不成熟的态度，他想要藉此嘲弄一个好的决定」。

她说：「带一只狗上班跟带一匹马不同。马儿在柏油路、人行道上受苦，在这些打了蜡的地板上受苦。」（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

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