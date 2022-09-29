苹果下架俄罗斯热门应用程式VKontakte

（法新社旧金山28日电） 苹果公司（Apple）今天证实，已将热门俄罗斯社群网络VKontakte从全球应用程式商店App Store下架。

广告 继续浏览后续

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）政权在乌克兰境内遭莫斯科掌控的地区发起入俄公投，并加强对西方的威胁后，英国政府26日对92个俄罗斯个人和实体祭出制裁。基辅当局和盟国谴责这场入俄公投是「假」公投。

英国外交大臣柯维立（James Cleverly）透过声明表示：「在枪管下举行的假公投不可能是自由和公平的，我们绝对不会承认其结果。」

他说，英国的制裁措施锁定「假公投的幕后主使者，以及持续支持俄罗斯政权侵略战争的个人」。

总部位于圣彼得堡（St. Petersburg）的科技公司VK在部落格贴文中表示，旗下部分应用程式已从App Store下架。

VK应用程式可用来传讯息、数位支付、购物及社群网络交流。

根据总部位于加州矽谷的苹果公司说法，从App Store下架的这款VK应用程式，是由遭英国政府制裁的各方掌控或持有多数股权的开发者发行，而苹果是依法行事。

苹果和VK表示，已经在装置上安装这款应用程式的人依然可以使用，但不再透过App Store提供更新。

© 2022 AFP