韩总统尹锡悦失言风波延烧 执政党控告MBC电视台

（法新社首尔29日电） 韩国总统尹锡悦访美期间，被媒体拍下疑似对美国总统拜登及国会失礼的发言影片。他所属政党今天控告率先播出相关影片的韩国MBC电视台，并批评该电视台扭曲事实、破坏同盟关系。

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日前赴美出席联合国大会的尹锡悦在当地时间22日的活动现场，被媒体捕捉到疑似以粗话提及拜登及美国国会的画面，引发争议。

根据播出画面，拜登在活动中承诺提供60亿美元（约新台币1900亿元）对抗爱滋病、肺结核及疟疾，但尹锡悦在合照结束下台后向幕僚说：「如果那群臭崽子在国会没让它通过，拜登那张该死的脸要往哪摆？」在影片字幕中，MBC使用星号来代替韩语粗话，同时将影片原音播出。

从影片字幕看来，尹锡悦似是意指拜登希望增加美国对全球基金的捐款，这需要美国国会批准。

影片曝光后，韩国总统办公室22日深夜发表澄清声明，表示尹锡悦当时指的是韩国国会，而非美国国会，后面也未提到拜登，而是发音相似的「捣乱」，整句话原意应是「（韩国）国会那些臭崽子不通过，在那边捣乱的话就丢大脸了」。

尹锡悦本人26日批评，媒体的错误报导扭曲事实，且会对韩美同盟关系造成负面影响。

尹锡悦所属的执政党国民力量今天以诽谤罪控告MBC的4名高阶主管。

国民力量代理主席郑镇硕告诉国会：「MBC正继续进行损害国家利益的报导…他们必须道歉。」

MBC则强烈否认任何不当行为，并透过声明表示，他们报导相关新闻的决定「是根据基于常识做出的合理判断」。

报导指，尹锡悦被意外捕捉并公开播出、在麦克风仍打开情况下发表的言论，已成为韩国全民热议焦点，不仅占据主流和社群媒体，还催生了数以千计的网路迷因。（译者：施施/核稿：陈政一）

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