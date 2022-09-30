美司法部公布两案 前国安局人员和军医涉向外国泄密

（法新社华盛顿29日电） 一名曾在美国国家安全局工作的网路专家，及一名前军医与妻子，今天分别因企图向外国政府出售美国机密被起诉。

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在其中一案，30岁的网路安全专家达尔克（Jareh Sebastian Dalke）在美国国家安全局（NSA）工作不到4周，就以家庭因素为由，于6月底突然辞职。

他在国安局任职期间，列印了最高机密文件，又在离职之后于加密网路通讯中试图兜售给他认为是外国政府代理人的对象，但对方其实是一名卧底的联邦调查局（FBI）探员。

美国司法部并未提及涉案的是哪一个外国政府。

不过，一份呈交给法院的FBI宣誓书指向俄罗斯，指称达尔克透过俄罗斯「对外情报局」（SVR）建立的暗网来通讯，吸引泄密和叛国之徒。

根据起诉书，达尔克有严重的财务问题，也曾表达对美国社会的不满。他取得两笔加密货币首付款，价值超过4900美元（约新台币15.6万元）；而作为回报，他必须证明自己手里握有最高机密资讯。

达尔克自称负债23.7万美元，开价8.5万美元才愿出售完整文件。

他在取得一笔1万1422美元的加密货币后，与FBI卧底探员安排于今天在科罗拉多州的丹佛市（Denver）交付电子版文件。

达尔克在交货地点被捕，被控违反3项间谍法（Espionage Act）法规。若被定罪，他可能面临死刑或无期徒刑。

在司法部今天公布的另一案中，美国陆军医师李亨利（Jamie Lee Henry）与妻子嘉布瑞莲（Anna Gabrielian）被控意图出售美国军方和政府人员的健康资讯给俄罗斯。嘉布瑞莲会说俄语，在约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）担任麻醉学讲师。两人的动机显然与乌克兰战争有关。

起诉书提到，嘉布瑞莲联系了俄国驻华府大使馆，表明愿意提供协助，一名FBI卧底探员随即于8月与她接触。双方8月17日见面时，嘉布瑞莲说，她的动机是出于「对俄罗斯的爱国心」。

与此同时，李亨利告诉FBI探员，她「致力于协助俄罗斯」，甚至希望加入俄军，奔赴乌克兰战场。

根据起诉书，李亨利还说，美国在利用乌克兰人发泄自己对俄罗斯的仇恨。

李亨利与嘉布瑞莲被控密谋及违法泄露私人健康资讯等多项罪名。密谋相关罪名的刑期，最重可处以20年有期徒刑。

© 2022 AFP