蒲亭：前苏联国家龃龉 是苏联解体结果

（法新社莫斯科29日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天说，如今在乌克兰等前苏联加盟共和国发生的冲突，都是当初苏联解体造成的结果。

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蒲亭与前苏联加盟国的情报首长开会，会议透过电视转播。他说：「看看现在俄罗斯与乌克兰之间发生的事情就够了，还有一些其他独立国协（Commonwealth of Independent States）国家边境发生的事。这些当然全都是苏联解体的结果。」

前苏联势力范围内的几个地方近期都爆发了武装冲突，除了俄乌战争之外，过去一个月以来，亚美尼亚与亚塞拜然、吉尔吉斯与塔吉克也先后交火。

蒲亭把矛头指向西方国家，称西方在这些前苏联地区「正研拟煽动新冲突的剧本」。

蒲亭预定明天正式并吞4个俄军占领的乌克兰地区，此举很可能加剧俄乌冲突。 蒲亭说：「我们正目睹新的世界秩序在形成，这是很艰辛的过程。」这番话与稍早指称西方国家影响力衰弱的说法相呼应。

下周将满70岁的蒲亭曾在苏联时期效力于情报机构「国家安全委员会」（KGB），他经常充满怀念地提及苏联。

自从他9月21日下达局部军事动员令之后，大批俄罗斯男子争相离境，目的地包括哈萨克等前苏联国家，哈萨克总统也承诺会庇护这些俄籍「逃兵」。

© 2022 AFP