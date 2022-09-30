西藏封城逾一个月 民众生活极度艰困

（法新社北京30日电） 中国坚持清零防疫，西藏封城逾1个月，社群网站近期出现各种隔离条件恶劣乱象。尽管有地方官员出面道歉，人权团体称，长达数周的封城，让原本就令人窒息的生活条件更为艰困。

广告 继续浏览后续

自8月初以来，西藏全境各城市实施疫情管控，由于中国坚持严格清零政策，西藏官方强制进行大规模检测，并要求居民足不出户。

最近几个星期，社群媒体上开始出现抱怨声浪，如民众被大规模运往隔离设施的混乱局面，以及物资供应缺乏和隔离条件恶劣等状况。

在中国社群媒体上的一支影片可以看到，人们被强迫在未完工的公寓内隔离。

西藏首府拉萨市副市长本月稍早公开道歉，承认处理COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情出现问题，同时将责任推给个别官员。

不过，华府「国际声援西藏运动」（International Campaign for Tibet，ICT）29日发布报告指出，「（中国）并未实施有用的补救措施来改善严酷的封锁和隔离条件」。

ICT称，在中国清零政策下，那里的人一直忍受着「极度艰困」的环境，并警告，在中国统治下，「西藏人身处绝望之中，对未来不抱任何希望」。

中国官员表示，在疫情爆发后，西藏正逐步回归正常，部分企业也开始复工。

不过拉萨嘎吉三区（Gakyiling Zone 3）1名业主告诉法新社，他仍被隔离封锁，此外他不愿透露更多讯息。

© 2022 AFP