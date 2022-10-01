中印等国弃权安理会仍欲谴责俄并乌 俄罗斯否决决议

（法新社纽约联合国总部30日电） 在中国、印度等国弃权的情况下，联合国安全理事会（UN Security Council）对俄罗斯并吞乌克兰部分领土提出谴责的决议，但俄国予以否决。

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俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）稍早宣布俄国接管乌克兰4个地区，面积合计占乌国领土的15%，这是欧洲自第二次世界大战以来出现的最大规模并吞行动。西方国家，甚至许多俄国亲密盟友都坚决否定这种做法。

美国驻联合国大使汤玛斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）提出决议，呼吁会员国不要承认乌克兰状态有任何改变，并要求俄罗斯撤军。

她在安理会会议中表示，企图并吞一个主权国家的领土，违反联合国的创立原则，并称蒲亭今天宣布并吞后，还办了音乐会庆祝「这种明显违反国际法」的事。

表决时，有10国投下赞成票；中国、加彭、印度、巴西弃权。

汤玛斯-葛林斐德会后告诉记者：「没有任何一国投票支持俄罗斯，完全没有。」并补充道，弃权「显然不构成为俄罗斯辩护」。

她表示，美国将致力在有193个会员国的联合国大会（U.N. General Assembly）上谴责俄罗斯的行为。

汤玛斯-葛林斐德说：「在联合国大会上，全球各国将大声且明确地说：企图以武力重画另一国的边界，这不合法，也让人完全无法接受。」

© 2022 AFP