印尼核准首款国产新冠疫苗 陆制mRNA疫苗也获准

（法新社雅加达30日电） 印尼公卫机关今天核准首款国产COVID-19疫苗紧急使用，称这是迈向自主取得药品重要一步；印尼也通过中国大陆沃森生技的mRNA疫苗紧急使用，陆制mRNA疫苗首获国外核准。

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印尼自COVID-19疫情爆发后便强调研发国产疫苗重要性，但目前仍仰赖北京科兴（Sinovac）及西方的莫德纳（Moderna）、辉瑞（Pfizer）/BNT疫苗。

由印尼国营制药公司Bio Farma与休士顿贝勒医学院（Baylor College of Medicine）研发的IndoVac疫苗，如今可用于为没打疫苗或只打过第一针者的基础接种。

印尼食品与药品管理署（BPOM）署长卢吉托（Penny Lukito）说：「国产疫苗的研发是印尼人的骄傲，也是迈向自主取得药品的基础与第一步。」

卢吉托表示IndoVac疫苗的效果达92%，副作用轻微且没有致死不良反应，目前正在进行IndoVac能否用于加强针的临床实验。IndoVac也获得伊斯兰饮食标准认证，这在人口多为穆斯林的印尼相当重要。

印尼食药署也核准中国云南沃森生技（Walvax）研发的mRNA疫苗，这款陆制疫苗会在印尼当地生产。沃森mRNA疫苗目前连大陆本身都还没核准使用，印尼成为第一个。

云南沃森生技这款mRNA疫苗名为AWcorna，获印尼核准供18岁以上者使用。

符合伊斯兰饮食标准的AWcorna疫苗可当2针基础剂与灭活疫苗的加强针之用。疫苗并可在摄氏2度至8度的常规冷链条件下储运，不像莫德纳、辉瑞/BNT等需要较严格的超低温条件。

沃森生技的声明指出，印尼是根据目前仍在进行的第3阶段临床试验核准紧急使用。临床实验显示，AWcorna疫苗对COVID-19病毒原始株的感染防护力为83.58%，预防Omicron变种的感染防护力为71.17%，疫苗安全性佳，常见副作用为发烧、接种部位疼痛、倦怠、头痛及发痒。

© 2022 AFP