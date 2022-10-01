巴西总统大选前夕 鲁拉波索纳洛近距离造势较劲

（法新社圣保罗1日电） 巴西两极化总统选战将划下句点，现任极右派总统波索纳洛与最大挑战者左派前总统鲁拉今天将紧挨着举行各自最后造势大会。鲁拉力拼首轮投票就当选，波索纳洛则扬言挑战结果。

广告 继续浏览后续

距离2日巴西总统大选只剩最后一天，现年67岁、以硬汉风格为人所知的波索纳洛（Jair Bolsonaro）打算率领他的招牌摩托车队，从巴西经济首都圣保罗的北边骑进市中心的艾比拉布拉公园（Ibirapuera Park）造势大会现场。

而在相隔约5公里处，现年76岁、曾在2003至2010年领导巴西的鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）则将在圣保罗主要大道包利斯塔大道（Avenida Paulista）举行他的最后造势大会。

由于巴西社会正陷入严重分裂，随着投票日逼近，紧张气氛高涨。若鲁拉能在明天赢得过半选票，就不需在本月30日再举行决胜轮投票来确定谁是下一任巴西总统。

根据巴西民调机构「页报资料」（Datafolha）9月29日公布的调查结果，充满个人魅力但曾因贪污罪名坐牢的鲁拉支持率达50%，几乎可在首轮投票就当选，但民调有正负2个百分点的误差。波索纳洛则以36%支持率远远落后。

波索纳洛已一再表明，一旦自己落选，将对选举结果提出挑战。他说，能让他下台的「只有上帝」，还说巴西的电子投票系统作弊情况严重，但未提出证据。

鲁拉昨天则表示，他担忧波索纳洛若落选，可能会制造「骚乱」。

许多人揣测可能出现巴西版的去年美国总统大选选后动乱，当时波索纳洛的政治榜样美国前总统川普（Donald Trump）拒绝接受2020年大选败选结果，愤怒的支持者闯入国会大厦。（译者：张正芊/核稿：戴雅真）

© 2022 AFP