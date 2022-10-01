日本职业摔角传奇猪木病逝 享年79岁

（法新社东京1日电） 日本职业摔角传奇人物猪木今天逝世，享年79岁。

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日本放送协会（NHK）报导，安东尼奥．猪木（本名猪木宽至）今天上午因心脏衰竭离世，大众再也看不到他多采多姿的身影。猪木曾与拳王阿里（Muhammad Ali）搏斗，个人与北韩关系匪浅，但也多次协助营救在伊拉克的人质。

出生于横滨的猪木在美国职业摔角界也富有盛名，还曾两度担任日本国会议员。

退休的美国职业摔角明星Triple H推文称猪木「是职业摔角史上最重要人物之一，是位充满格斗精神的人」。

Triple H推文说：「世界摔角娱乐公司（WWE）名人堂传奇人物猪木将永活世人心中。」

日本产经新闻报导，猪木1943年出生于日本横滨市，小时候曾随家人移居巴西，1960年被访问巴西的日本前职业摔角选手力道山看中后返回日本，正式在日本职业摔角界出道。

猪本出道后跟同为力道山弟子的巨人马场（本名马场正平），被誉为日本职业摔角界双雄，表现活跃。

猪木1972年成立「新日本职业摔角」并担任社长；1976年跟重量级世界拳王阿里，在东京「日本武道馆」举行闻名全球的「异种格斗技对战」，吸引全球格斗技粉丝关注。这场比赛最后以平手收场。

猪木担任参议员时的1990年，曾在波湾战争期间包机前往参战国伊拉克，跟伊拉克方面进行谈判，最终顺利救出在当地成为人质的日本人。

猪木近年因腰部手术加上罹患心脏方面难治之症，过去一段时间经常进出医院。

© 2022 AFP