美国国会通过法案避免政府停摆 再援乌克兰123亿美元

（法新社华盛顿30日电） 美国国会今天通过临时开支法案，在午夜截止期限之前避免政府停摆。法案也包含了协助乌克兰抵御俄罗斯侵略的123亿美元（约新台币3914亿元）援助。

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这项援助计画包括为乌克兰军方提供30亿美元的武器、补给和军饷，且允许美国总统拜登指示国防部拨付37亿美元的武器及其他硬体给乌克兰。

参议院昨天以72票赞成、25票反对的结果通过法案。众议院今天以230票赞成、201票反对的结果通过，有10名共和党籍议员加入民主党的行列。

法案也提供45亿美元供乌克兰维持国家金融稳定，确保政府持续运作。

法案通过后，美国为俄乌战争支出的金额累计达到650亿美元。在法案通过前数小时，俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）才刚无视西方国家警告，正式并吞4个乌克兰地区。

美国财政部长叶伦（Janet Yellen）在声明中说：「新的援助进一步展现了美国对乌克兰的信心，并将支援关键的政府运作，帮助那些在俄罗斯残暴战争下受折磨的乌克兰人减轻痛苦。」

「至关重要的是，这笔资金也将协助乌克兰更加奋勇抵抗蒲亭的非法侵略战争。我们呼吁其他捐助者，不仅要加速对乌克兰的现有捐款拨付，还要提升援助规模。」

美国国会今天通过的临时开支法案将让联邦政府机关持续运作到12月16日，其中包含10亿美元的低收入户冬季燃料补贴、2000万美元用于处理密西西比州首府杰克逊市（Jackson）的干净用水危机，以及数十亿美元用于各州灾难援助。

国会这次少见地未多作文章就通过法案，因为议员们急于完成表决、回归选战，为11月8日的期中选举做好准备。

© 2022 AFP