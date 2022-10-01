荷兰谴责尼加拉瓜骤然断交

（法新社海牙1日电） 中美洲国家尼加拉瓜昨天宣布与荷兰断交，并指控荷兰采取「新殖民主义」立场。荷兰外交部今天表示，尼加拉瓜用断交手段来回应民主和人权事务是不成比例的做法，「令人遗憾」。

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荷兰日前表示，由于尼加拉瓜「在民主和人权领域的情势日趋恶化」，已决定永久停止为当地一所医院的兴建工程出资。

尼加拉瓜于是在昨天宣布与荷兰断交，总统奥蒂嘉（Daniel Ortega）并抨击荷兰采取「干涉主义」。

尼加拉瓜政府谴责荷兰王国「一再干预，以及抱持干涉主义和新殖民主义的立场」。

荷兰外交部一名发言人透过电子邮件告诉法新社：「断绝外交关系是一个高度异常的特殊举动，也非出于荷兰所愿。」

发言人还说，尼加拉瓜选择用这种不成比例的方式，来回应与民主和人权有关的一项重要讯息，「令人遗憾」。

荷兰并指出，尼加拉瓜本周稍早才驱逐欧洲联盟（EU）大使，也不准美国新任大使入境，因此与荷兰断交「并非单独事件」。

荷兰外交部另表示，对于目前估计约100名居住在尼加拉瓜的荷兰人，将会持续关注他们的情况，「必要时我们将调整旅游警示」。（译者：张欣瑜/核稿：张正芊）

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