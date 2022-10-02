保守党年会开幕 特拉斯面临电视台拷问

（法新社伦敦2日电） 经历市场动荡不安、负面消息登上头版和民调惨不忍睹的一周后，英国首相特拉斯（Liz Truss）在保守党年会开幕的今天，还将面临电视台严加拷问。

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保守党将在伯明罕（Birmingham）展开为期4天聚会，上任不到一个月的这位新领袖将接受英国广播公司（BBC）访问，预料她将为具争议的经济计画再次辩护。

在野党、大部分民众，甚至保守党议员，尤其是在党魁之争中被她击败的苏纳克（Rishi Sunak）支持者，无不对特拉斯和新任财政大臣夸腾（Kwasi Kwarteng）公布的举债减税提案感到震惊。

此一方案导致��场重挫，英国央行英格兰银行（Bank of England）紧急干预，拯救摇摇欲坠的退休基金，也给在伯明罕将面临数日艰辛奠下基础。

特拉斯9月29日打破近一周沉默，接受BBC各地分台访问时被问到哑口无言，隔日登上多家媒体头版。

她9月30日继续受访，并且撰文矢言加紧推动有关政策，但要对公共财政进行「铁腕控制」。

她在「太阳报」（The Sun）撰文称：「我会以不同的方法做事，这涉及艰难的决定，并且确实会在短期内造成混乱。」

「不是每个人都会喜欢我们正在做的事情，但我想要让民众安心，政府拥有我认为对国家正确的明确计画。」

夸腾9月23日公布争议性提案后，今天是特拉斯首次透过电视直播出现在全英国观众面前。在此之前诸多民调显示她所属的保守党支持度大幅下滑。

全球线上民调业者「舆观」（YouGov）9月30日公布民调显示，51%英国人认为特拉斯应该辞职，54%的人希望夸腾下台。

© 2022 AFP