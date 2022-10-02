印尼体育场踩踏事故 死亡人数下修至125人

（法新社印尼玛琅2日电） 印尼东爪哇省副省长艾米尔（Emil Dardak）告诉当地媒体，由于发现有重复计算情形，昨晚玛琅体育场暴动踩踏事件的死亡人数已向下修正至125人。

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艾米尔援引当地警方从10家医院收集到的资料告诉印尼都会电视台（Metro TV）：「今天的死亡人数为125人。124人已确认身分，还有1人尚未确认。有些名字被记录了两次，因为他们曾被转送到另一家医院并再次被记录。」

国际足球总会（FIFA）主席英凡提诺（Gianni Infantino）今天表示，印尼足球赛踩踏事件造成多人死亡，「对所有参与足球的人来说，都是黑暗的一天，也是一场不可思议的惨剧」。

英凡提诺说：「在阿雷马（Arema FC）和泗水帕尔斯巴亚（Persebaya Surabaya）两队于坎朱卢汉体育场（Kanjuruhan Stadium）的比赛结束时，印尼发了悲剧性事件，令整个足球世界震惊。」

「我们向罹难者、受伤者以及印尼共和国所有人民致以诚挚的慰问，并为他们祈祷。」

在西班牙，西班牙甲级足球联赛（La Liga）和西班牙足球联盟决定在今天的比赛开始前，为印尼足球赛踩踏事件造成严重伤亡默哀1分钟。

义大利甲级足球联赛（Serie A）在官方推特帐号发文称：「我们向印尼玛琅惨剧的受害者、家属以及所有受影响的人表示哀悼和慰问。」（译者：杨明��/核稿：陈政一）

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