寻找替代来源 德兴建浮动式液化天然气接收站

（法新社德国威廉港1日电） 北海（North Sea）沿岸1处迎风码头可说是德国最具战略意义的工地，工人们正忙着兴建德国第1座液化天然气（LNG）接收站。

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今年冬天起，这座靠近威廉港（Wilhelmshaven）的设施将可提供相当于俄罗斯进口天然气的2成。

俄乌战争后，莫斯科当局便限制输往德国的天然气供应量。原本将大量天然气运往欧洲的北溪（Nord Stream）管线上周受损，丹麦和瑞典将此定调为「蓄意行为」。

为寻找替代来源，德国政府拨款数十亿美元开发威廉港等5项专案。

新接收站每年应能处理约250亿立方公尺的天然气，约等于北溪1号一半的输送量。

在威廉港的工地，从海中冒出的半成品混凝土平台向穿着萤光黄背心的工人喷洒细雾。地面上，卡车川流不息运送一节节将让接收站连上天然气网络的灰管。

透过液化天然气接收站，冷却为液体以便运送的天然气，即可经由海路运输。

而被称为浮动式天然气接收站（FSRU）的特殊船只可储存液化天然气，并将其转化成能立刻使用的天然气。

不像其他欧洲国家，德国至今连1座液化天然气接收站都没有，而是仰赖相对低廉的管线自俄国进口。

过去俄国出口的天然气占德国供应量的5成5，但自俄乌战争后，德国逐步摆脱莫斯科天然气。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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