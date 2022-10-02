巴西大选登场 前总统胜选希望浓现任恐不认输

（法新社里约热内卢2日电） 巴西今天举行总统大选投票，选前民调领先的左派总统候选人鲁拉有望在第一轮直接当选，令人忧心右派现任总统波索纳将不会接受选举结果。

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各地投票所在上午8时开门，预计在下午4时结束投票，很早就来投票的选民有人穿着代表鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）所属工党（Workers' Party）的红色，有人穿着波索纳洛（Jair Bolsonaro）宣称代表他的巴西国旗绿色和黄色。

在首都巴西利亚，40岁的家庭主妇桑托斯（Aldeyze dos Santos）告诉法新社：「我是基督徒。我只投给支持圣经内容的候选人，所以我投给波索纳洛。」

在里约热内卢，67岁的退休心理师费拉里（Katia Ferrari）说：「我痛恨波索纳洛。」

「鲁拉当政的时候，一切都比较好，无论他是否曾窃取，大家都窃取。」她说的是鲁拉被依贪腐罪名定罪引发争议，这项罪名之后遭驳回。

根据民调机构Datafolha昨天选前最后一次民调显示，曾任两任总统的鲁拉，可获得50%的有效选票，领先波索纳洛的36%。这场总统大选让巴西陷入严重分裂。

鲁拉今天在投下神圣的一票时说，他出马竞选是为了让国家重返正轨。极右派的波索纳洛已经当权4年。

76岁的鲁拉说：「我们不想要更多的仇恨，更多的分裂。我们想要一个和平的国家。」

曾于2003年至2010年担任总统的鲁拉说：「这个国家需要恢复快乐的权利。」

寻求连任的波索纳洛今天在投票的时候表示：「干净的选举必须被尊重。」

波索纳洛在未提出证据的情况下，一再指控巴西的投票系统有问题。

而在媒体询问倘若落选，他是否会尊重选举结果时，他并未直接答覆，只表示他有信心会赢。尽管民调显示对手鲁拉以两位数的幅度领先。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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