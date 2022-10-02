布吉纳法索军政府领袖 向推翻政权者喊话恢复理性

（法新社布吉纳法索首都瓦加杜古1日电） 布吉纳法索军政府领袖达米巴今天喊话，敦促一群声称发动政变推翻他的军官「恢复理性」。布吉纳法索8个多月内第2度发生政变，已引发国际社会高度关注。

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十多名军官昨天晚间现身国营广电公司频道说，由于达米巴（Paul-Henri Sandaogo Damiba）未能遏止伊斯兰教圣战分子的叛乱活动，已革除达米巴的总统职位，并宣布由34岁的陆军上尉卓尔（Ibrahim Traore）主政。

达米巴今天首度发声，在书面声明中敦促对立的军官「恢复理性，避免布吉纳法索爆发一场不需要的自相残杀之战」。

达米巴自己今年1月也是发动政变、推翻前总统卡波雷（Roch Marc Christian Kabore）上台，当时他政变的理由同样是指卡波雷在击退圣战分子上毫无作为。但达米巴任命自己担任这个有1600万人口国家的领导人之后，叛乱事件却有增无减。

昨天发动政变的军官们在电视上表示，达米巴计划从「法军基地」发起反攻。

他们在国营电视台宣读有新主政者卓尔签名的书面声明说，达米巴据信藏身中部的坎布因辛（Kamboinsin）法军基地，策划反攻，拟对他们国防和安全部队发动事端。

达米巴今天否认他如政变者所言藏身于法军基地，但也没有透露他位置所在的更多细节。

达米巴在总统府脸书（Facebook）专页上表示，说他藏身法军基地的说法是企图「操纵舆论」。

法国是布吉纳法索昔日殖民宗主国，巴黎当局今天稍早透过大使馆否认法国军队参与布吉纳法索过去几小时发生的事件，也否认法国军方收容或保护布吉纳法索当局人员。

© 2022 AFP