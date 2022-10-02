拜登批准换囚 委国第一夫人2侄儿换美7人

（法新社华盛顿1日电） 美国官员表示，总统拜登今天做出「痛苦决定」，批准与委内瑞拉进行换囚，卡拉卡斯释放7名美国人，华府则释放委内瑞拉第一夫人的两名侄子作为交换。

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拜登在白宫声明中说：「今天，在被错误拘留在委内瑞拉多年后，我们正把托雷多（Jorge Toledo）、瓦德尔（Tomeu Vadell）、阿里里奥．赞布拉诺（Alirio Zambrano）、荷塞．路易斯．赞布拉诺（Jose Luis Zambrano）、白瑞拉（Jose Pereira）、希斯（Matthew Heath）和奥斯曼．汗（Osman Khan）带回家。」

卡拉卡斯在确认换囚的公报中指出，委国「3月5日以来与美国政府代表进行多次对话，让两名被不公正关押在美国的委内瑞拉年轻人得以获释」。

卡拉卡斯没有说明这2人的身分，但美国政府高层官员称他们是委内瑞拉第一夫人佛罗雷斯（Cilia Flores）的侄子，佛罗雷斯．戴福瑞塔斯（Francisco Flores de Freitas）和他的表兄弟甘伯斯．佛罗雷斯（Efrain Antonio Campos Flores）。

这对表兄弟在海地被捕，然后被带到纽约受审并在毒品罪名上遭到定罪，于2017年被判处18年徒刑。

获释的7名美国人则有5人是西特哥石油公司（Citgo）主管，他们2017年前往位于南美洲的委内瑞拉出差，后因涉嫌贪腐被捕。

西特哥石油公司是委内瑞拉国营石油公司（PDVSA）的美国子公司。

© 2022 AFP