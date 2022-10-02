泰晤士报：英首相反对 英王不出席COP27气候会议

（法新社伦敦1日电） 英国「星期日泰晤士报」今晚报导，在首相特拉斯反对之下，热中环保的英国国王查尔斯三世将不会出席下月在埃及举行的联合国气候变化纲要公约第27次缔约方会议（COP27）。

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英王查尔斯三世（King Charles III）是位坚定的环保人士，长期以来一直致力于提倡保育、有机农业，以及因应气候变迁。

「星期日泰晤士报」（Sunday Times）报导，女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）上个月去世后刚即位的新君查尔斯三世，原本打算在11月6日至18日举行的COP27会议中发表谈话。

但如今这项计画取消了，因为在女王去世前两天才被任命为首相的特拉斯（Liz Truss），上月赴白金汉宫晋见国王时反对这项计画。

特拉斯因所提经济计画引发市场动荡而受到抨击，外界对这位英国新首相产生疑虑，担心她可能采取缩减英国对对抗气候变迁承诺的争议行动。

特拉斯新内阁中有些大臣对于所谓的2050年净零排放目标表示怀疑，而外界也认为，特拉斯本人对这项政策不如前首相强生（Boris Johnson）有热情。

COP27将在下月于埃及度假胜地夏姆锡克（Sharm el-Sheikh）举行；星期日泰晤士报报导，特拉斯不太可能参加这次会议。

去年COP26峰会由英国主办，在苏格兰城市格拉斯哥（Glasgow）举行，已故女王、查尔斯及儿子威廉王子（William）当时都曾在会中发表谈话。 对英王和首相是否出席COP27的有关报导，唐宁街首相府和白金汉宫都拒绝置评。

星期日泰晤士报说，这件事「可能会加剧查尔斯和特拉斯之间的紧张关系」，但报导也引述一名政府消息人士的话指出，那次国王与首相见面情况「亲切热络」，并「没有发生争执」。

与此同时，一名王室消息人士告诉星期日泰晤士报说：「国王获邀前往与会，这并不是秘密」。

他又说：「对于即位后第一次海外访问要采取什么步骤，国王必须非常审慎考虑，而他不会参加COP27。」

根据英国的惯例，王室成员的所有海外正式访问，都是按照政府的建议进行。 不过报导说，查尔斯三世虽然不会亲自出席，但仍希望能以某种形式为会议作出贡献。

© 2022 AFP