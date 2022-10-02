纽西兰原住民遗骨回家 遭盗墓流落奥地利130余年

（法新社威灵顿2日电） 位在威灵顿的纽西兰国立博物馆今天正式迎回数十具原住民毛利人和莫里奥里人遗骨，让流落奥地利逾130年的这批遗骨归返纽西兰的任务圆满完成。

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纽西兰国家博物馆（Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa）举办欢迎仪式，约64位毛利人（Maori）和莫里奥里人（Moriori）遗骨被运送到神圣安息地朗格玛拉伊鲁阿聚会所（Rongomaraeroa Marae）。

毛利语「蒂帕帕东加雷瓦」（Te Papa Tongarewa）为「盛载宝藏之地」之意。莫里奥里人是纽西兰主岛和沙塔群岛（Chatham Islands）的原住民。

这些遗骨从维也纳自然历史博物馆（Natural History Museum）出发，耗时6天抵达纽西兰国立博物馆。

纪录显示，包括头骨在内的大部分遗骨由奥地利动物标本制作师和盗墓者雷谢克（Andreas Reischek）收集。1889年之前12年他待在纽西兰。 两国官员一致认为，这些遗骨遭到从纽西兰的部落「毫不尊重地偷走」后，流落维也纳数十年。

雷谢克的日记概述他如何在未经许可下，从包括沙塔群岛在内的几个地方盗墓。

这是奥地利对纽西兰所作最大规模归还行动。纽西兰国家博物馆归还行动谘询小组负责人特马拉（William "Pou" Temara）强调此举意义重大。

他说：「祖先成为这种不法行为的受害者，迎回他们永远都会让我们在精神上得到解脱，也是我们的荣幸。从文化层面上而言，我们知道他们现在正喜极而泣，因为他们已经回到奥特亚罗瓦（毛利语中纽西兰之意），他们终于可以在此安息。」

© 2022 AFP