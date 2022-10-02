艾米尼之死抗议 伊朗各地和全球民众上街示威

（法新社巴黎1日电） 22岁伊朗库德族女子艾米尼 (Mahsa Amini) 上个月因未戴好头巾遭宗教警察羁押后死亡，引发异议人士连日示威却遭当局镇压，学生们今天在德黑兰和其他伊朗城市对此抗议。

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伦敦、罗马、马德里和其他西方国家城市的民众手拿艾米尼的照片，举行示威，声援伊朗抗议者。

伊朗方面，社群媒体发文显示德黑兰、伊斯法罕（Isfahan）、拉希特（Rasht）和希拉兹（Shiraz）等大城市都有民众举行示威。

库德族女子艾米尼据信因未能遵守伊朗严格的女子服装规定，被宗教警察逮捕后，于9月16日死亡，掀起伊朗自2019年以来规模最大的示威活动。

每晚都有抗议民众走上头，至今已持续两个多星期，有人权团体表示血腥镇压已经夺走80多条人命。

抗议者在艾米尼的故乡伊朗西北部库德斯坦省（Kurdistan）萨基士（Saqqez）街头高喊，「女人、生命、自由」和「独裁者去死」等口号

镇暴警察今天在首都的主要路口集结，学生们在市中心德黑兰大学附近的革命广场（Enghelab Square）示威，要求释放被捕学生。

在罗马，约有1000人参加抗议，6名女性剪掉头发以示团结。

© 2022 AFP