飓风伊恩灾情惨 佛州重建工作艰钜

（法新社佛州迈尔斯堡1日电） 美国佛罗里达州居民今天看到伊恩飓风（Hurricane Ian）造成的灾情莫不瞠目结舌，面临巨大的灾后重建工作之余，还得担心飓风余威恐对东岸带来更多水患。

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救灾人员仍在淹水的社区搜寻幸存者，伊恩9月28日以4级飓风的强度登陆佛州西南岸，所到之处的民宅、餐厅、商家一片狼藉。

根据佛州法医委员会（Florida Medical Examiners Commission），佛州全州与风灾相关的死亡人数确认有44人，但各郡仍持续有更多死亡通报，显示最终的罹难人数还会攀升。

受创惨重的利郡（Lee County）警方表示，有35人死亡。国家广播公司（NBC）和哥伦比亚广播公司（CBS）等媒体则报导超过70人直接或间接死于飓风。

根据佛州紧急管理单位，截至昨天为止，佛州仍有约1万人失踪。

救灾人员和热心民众今天在灾情惨重的利郡搭乘小船救出仍受困马特拉查岛（Matlacha）的居民，触目所见都是瓦砾、废弃车辆和倒塌的树木。

这个有800人居住的社区因为两座连外桥梁受损而与主岛断绝联系，先前即离家避难的人现在陆续回来查看灾情。

法拉尔（Chip Farrar）坐在1处废弃民宅旁告诉法新社：「没人告诉我们该怎么办，该去哪里。」

「撤离令很晚才发布，但仍在这里的人反正大部分都不会走，这是个非常蓝领的地区，大部分人没有地方去，这是最大的问题。」

伊恩肆虐佛州后进入大西洋，之后再次在美国登陆，这次是在昨天以1级飓风强度登陆南卡罗来纳州海岸，最大持续风速为每小时140公里。

之后伊恩强度降为后热带气旋，今天晚间已经在维吉尼亚州上空消散。

全美电力供应状况追踪网站poweroutage.us表示，目前北卡罗来纳州与维吉尼亚州各地仍有超过5万5000人无电可用。

© 2022 AFP