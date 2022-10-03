争人权和女权 伊朗顶大学生与镇暴警察冲突

（法新社巴黎3日电） 伊朗国营媒体和人权组织今天表示，库德族女子艾米尼之死引发的动乱浪潮仍在持续，德黑兰顶尖的夏立夫理工大学学生，昨晚与安全部队爆发冲突。

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当地媒体报导，在夏立夫理工大学（Sharif University of Technology），镇暴警察与数百名学生对峙时，使用催泪瓦斯和漆弹，并携带发射非致命钢珠的武器。该校的暴力事件引起人们关注。

伊朗梅尔通讯社（Mehr）报导，学生们高喊「妇女、生命、自由」以及「学生宁死也不受屈辱」等口号。报导称，为平息局势，伊朗科学部长前去与学生们对话。

奥斯陆「伊朗人权」（Iran Human Rights，IHR）组织发布一段影片，显示伊朗警察骑摩托车在一处地下停车场追赶正在奔跑的学生。在另一段影片，警察带走了一些被拘留者，他们头部被黑色布袋覆盖。

另一段影片则为许多人夜间在街上奔跑，影片中可以听见枪声和尖叫声。法新社尚未对这些影片进行独立查证。

IHR昨天在推特发布的一条讯息称：「安全部队今晚袭击了德黑兰的夏立夫大学。可以听见枪击声。」

在另一段影片里，可听见一群人高呼：「不要害怕！不要害怕！我们都在一起！」IHR表示，这段影片是昨天在首都德黑兰的夏里亚提（Shariati）捷运车站拍的。

纽约「伊朗人权中心」（Center for Human Rights in Iran）表示，「今天从夏立夫大学和德黑兰传出的影片显示，抗议活动遭到暴力镇压，被拘留者被完全蒙着头拖走。他们对此极度关注」。

梅尔通讯社报导称，「夏立夫理工大学宣布，由于最近发生的事件以及保护学生的需要…所有课程从即日起改以虚拟方式进行」。

22岁库尔族女子艾米尼因违反戴头巾和服装规定遭到拘留，当局并于9月16日宣布她已死亡，从而引发伊朗近3年来最大的抗议浪潮。动乱至今已造成数十名抗议者丧命，1000余人被捕。遇害者中也包括安全部队成员。

© 2022 AFP