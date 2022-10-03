印尼足球场踩踏酿重大死伤 幸存者：警方突然发射催泪瓦斯

（法新社印尼玛琅2日电） 印尼东爪哇昨晚一场足球赛后球迷闹事，警方为维持秩序施放催泪瓦斯，导致民众仓皇逃离，演变成125死323伤的踩踏事件，警方今天因此饱受批评。

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地主阿雷马队（Arema FC）昨晚在玛琅市（Malang）坎朱卢汉体育场（Kanjuruhan Stadium）输给世仇泗水帕尔斯巴亚队（Persebaya Surabaya）后，球迷冲进球场内闹事，警方发射催泪瓦斯试图控制局势，引发踩踏事件。这是1964年秘鲁国家体育场暴动夺走328条人命以来，全球伤亡最惨重的体育场灾难。

警方形容这是场暴动，还说是为了让球迷回到座位，才会施放催泪瓦斯。

警方表示，许多受害者是被踩踏或窒息而死。

阿雷马队教头罗卡（Javier Roca）今天表示，比赛结束后部分球员留在场上，有些球迷甚至「死在球员怀中」。

「从记者会回来后，我看见一桩惨剧。」

这位智利籍教练告诉西班牙卡迪纳塞电台（Cadena Ser）电台：「我认为警方逾越界线，虽然我人不在那里，也没经历这场事故。」

43岁观众多尼（Doni）告诉法新社：「员警发射催泪瓦斯，大家冲出去，互相推挤，造成许多受害者。」

「根本没怎样，没发生暴动，我不知道怎么搞的，他们突然就发射催泪瓦斯，我真的很震惊，他们没考虑到妇孺吗？」

22岁的生还者吉朗（Sam Gilang）在这起事件中失去了3个朋友，他告诉法新社：「真的很可怕，很让人震惊。」

「大家互相推挤…许多人踩着别人跑向出口，我的眼睛因为催泪瓦斯灼痛，幸好我抓到栏杆爬出去，活了下来。」

路透社报导指出，国际足球总会（FIFA）安全条例规定，警察不得携带或使用枪枝或「人群控制气体」。

记者询问东爪哇警方，是否了解在体育场使用气体的规定，但目前未获答覆。

© 2022 AFP