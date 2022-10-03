对抗中国 印度推出国产高空攻击直升机

（法新社印度久德浦尔3日电） 印度今天公布首批自制高空攻击直升机，主要用于喜马拉雅山等高海拔地区。印度军队2020年曾在喜马拉雅山区与中国发生冲突。

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印度努力减少对其主要武器来源俄罗斯以及其他供应者的依赖，这种轻型战斗直升机被视为另一个里程碑。

印度国防部长辛赫（Rajnath Singh ）在西部的久德浦尔（Jodhpur）空军基地表示，印度斯坦航空公司（Hindustan Aeronautics Ltd，HAL）制造的这款直升机，「将大幅提升印度空军的战斗力」。

辛赫说：「这是个重要的时刻，是一件非常值得自豪的事情，是经过20年努力研发的结果。」

官员们表示，这款飞行器已在最高达海拔4875公尺的高空进行过测试。

印度一直在努力建立自身的国防工业，上个月才推出首艘自制航空母舰。俄罗斯2月入侵乌克兰后，引发对未来俄国备件供应的担忧，也增添印度推进武器国产的动力。

印度仍是俄罗斯的亲密盟邦，它拒绝谴责俄罗斯入侵乌克兰，但也和西方一样，担心中国越来越自行其是。

2020年，印度和中国这两个世界人口最多的国家，在双方有领土争议的喜马拉雅山边界发生徒手交战，造成20名印度军人和4名中国军人死亡，两国关系急转直下。双方动员了数万官兵，不过两国在今年9月8日宣布部分撤军。

这两个亚洲大国曾在1962年交战。（译者：杨明��/核稿：陈政一）

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