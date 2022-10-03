查尔斯三世将首度主持国是访问

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（中央社伦敦3日法新电）白金汉宫（Buckingham Palace）今天宣布，英国国王查尔斯三世下月将主持继位后第1场国是访问，接待南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）伉俪。

白金汉宫发布的声明说：「南非总统…已接受国王陛下邀请，于2022年11月22日星期二至11月24日星期四到英国国是访问。」

「国王与王后（卡蜜拉）将在白金汉宫主持这场国是访问。」

英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）9月8日驾崩后，查尔斯三世（King Charles III）登上王位。

英国元首主持外国王室、总统或首相等造访英国的国是访问，也必须出访。查尔斯三世尚未宣布继位后首次海外出访行程，1日深夜的消息指出，在首相特拉斯（Liz Truss）反对之下，查尔斯下月不会前往埃及出席联合国气候变化纲要公约第27次缔约方会议（COP27）。

前来英国进行的国是访问活动，通常包括在首都伦敦中心举行的皇家骑兵营阅兵场（Horse Guards Parade）欢迎仪式，伴随从绿园（Green Park）和伦敦塔（Tower of London）发射的礼炮。

来访的贵宾受邀一同校阅仪队后，由王室禁卫骑兵团（Household Cavalry）护送前往白金汉宫。

当晚，英国君主通常会在白金汉宫主持约有150位宾客参加的国宴，接着发表演讲，并举杯欢迎来访的贵宾。

© 2022 AFP