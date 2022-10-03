欧盟：驻尼加拉瓜大使遭驱逐 将坚定对等回应

（法新社布鲁塞尔2日电） 欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）今天说，欧盟批评尼加拉瓜驱逐欧盟大使及断绝与荷兰外交关系的决定。

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美国指称尼加拉瓜人权状况急剧恶化，目前已见到数十名政治对手、学生和记者遭监禁。尼国总统奥蒂嘉（Daniel Ortega）左翼政府为此面临外交压力升高。

波瑞尔提到欧盟大使遭驱逐一事时表示：「欧盟深表遗憾，并拒绝接受此一不合理的单方面决定。」他也表达对荷兰的「坚定支持」。

波瑞尔表示：「这些敌对的、毫无根据的行动」不仅会影响尼加拉瓜与欧盟之间的关系，还会导致尼加拉瓜在国际舞台上进一步受到孤立。

波瑞尔又说，欧盟将以「坚定和对等方式」做出回应。

「尼加拉瓜当前的政治危机，应该透过政府和反对派之间的真正对话来解决。」

欧盟大使穆什海特（Bettina Muscheidt）在遭总统奥蒂嘉政府列为「不受欢迎人物」之后短短3天，已于1日离开尼加拉瓜。

荷兰驻中美洲大使毕伦（Christine Pirenne）稍早表示，荷兰不会再资助尼国兴建医院，随后尼加拉瓜便在9月30日晚间宣布与荷兰政府断交，并指荷兰是「干预主义者」和「新殖民主义者」。（译者：纪锦玲）

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